«Один из важнейших матчей»: тренер «Спартака» об игре с ЦСКА в Кубке России

Тренер Карседо: матч «Спартака» с ЦСКА в Кубке России будет одним из важнейших

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил о важности предстоящего матча со столичным ЦСКА в Кубке России. Его слова приводит официальный сайт красно-белых.

«Это будет один из важнейших матчей. Перед нами стоит цель пройти в Кубке дальше. Постараемся максимально быстро восстановиться, настроиться и сделать все, чтобы при поддержке болельщиков добиться успеха», — заявил Карседо.

Матч финала Пути регионов Кубка России состоится 6 мая на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

1 мая «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

