Стало известно, почему Сафонов пропустит ближайший матч «ПСЖ»

L'Equipe: вратарь «ПСЖ» Сафонов не сыграет в матче с «Лорьяном» из-за судорог

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустит матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» из-за судорог, которые у него были в концовке игры Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом пишет издание L'Equipe.

Как указано в публикации, главный тренер парижан Луис Энрике решил дать ему и еще нескольким игрокам основы отдых перед ответной встречей в Мюнхене.

У Сафонова прервется серия из 19 матчей подряд в стартовом составе. Французский голкипер Люка Шевалье также не сможет принять участие в матче, потому что несколько дней назад получил травму и выбыл на несколько недель.

Матч «ПСЖ» и «Лорьяна» пройдет в Париже 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.