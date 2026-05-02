Потерявший сознание в матче игрок «Крыльев Советов» вышел на связь

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов вышел на связь с болельщиками из больницы, куда попал из-за сотрясения мозга, полученного в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«Друзья, слава богу, у меня все хорошо. Cостояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей — мне очень приятны все ваши пожелания!» — поделился футболист.

Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву. Ву смог продолжить встречу, ему забинтовали голову. Ахметов на несколько секунд потерял сознание, медицинская бригада оказала ему помощь на поле, после чего игрока унесли с поля на носилках.

«Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» назвали справедливым.