Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Отец четырехкратного чемпиона «Формулы-1» попал в серьезную аварию

Bastien Roux/Global Look Press

Йос Ферстаппен, отец четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, попал в серьезную аварию во время ралли Валлонии, передает Rallye Sport.

Машина вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Авто оказалось сильно повреждено. С Йосом и его штурманом всё в порядке.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024). В текущем сезоне Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл». Он покинет команду после сезона 2026 года. В текущем сезоне Макс Ферстаппен занимает девятое место в общем зачете.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может изменить правила из-за серьезной аварии на Гран-при Японии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!