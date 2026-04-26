Отец четырехкратного чемпиона «Формулы-1» попал в серьезную аварию

Йос Ферстаппен, отец четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, попал в серьезную аварию во время ралли Валлонии, передает Rallye Sport.

Машина вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Авто оказалось сильно повреждено. С Йосом и его штурманом всё в порядке.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024). В текущем сезоне Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл». Он покинет команду после сезона 2026 года. В текущем сезоне Макс Ферстаппен занимает девятое место в общем зачете.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может изменить правила из-за серьезной аварии на Гран-при Японии.