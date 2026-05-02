Экс-жена Кержакова заступилась за сына Плющенко после скандального интервью

Экс-жена Кержакова заявила, что старший сын Плющенко хотел защитить честь семьи
Бывшая супруга экс-футболиста и тренера Александра Кержакова Милана Тюльпанова на своей странице в социальной сети поддержала старшего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Егора Ермака после скандального интервью, которое он дал, затронув тему взаимоотношений с отцом.

Тюльпанова рассказала, что дружит с матерью Ермака — Марией Ермак — уже около десяти лет. По ее словам, Ермак поддержала ее после развода с Кержаковым.

«Егор дал интервью с единственной мотивацией — защитить честь своей семьи и мамы. Он сделал то, что не смог сделать его отец. Скажите, когда стало нормой, что один брат меряется достижениями с другим в 2026 году?» — подчеркнула она.

19-летний Ермак в интервью на канале «Как есть» заявил, что не хочет называть фигуриста отцом, предпочитая обращаться к нему по имени «Женя», поскольку его настоящим отцом считает отчима. Он также заявил, что что не хочет видеть своего отца и брата Александра (Гном Гномыча) на своей свадьбе.

Сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак — Егор Ермак — родился в 2006 году. После развода родителей в 2008 году остался с матерью, носит ее фамилию.

Ранее Плющенко ответил старшему сыну после скандального интервью.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!