«Волновалась достаточно»: научный руководитель Загитовой о ее дипломе

Заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга» ГЦОЛИФК Юрий Разинов, который являлся научным руководителем олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявил, что у него не было претензий к качеству выполнения ее дипломной работы. Его слова приводит Sport24.

«На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита», — заявил Разинов.

Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

