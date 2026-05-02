Сафонов пропустит ближайший матч «ПСЖ»

Вратарь Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лорьяном» в Лиге 1
Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустит матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Эта информация следует из опубликованной заявки клуба в социальной сети X.

У Сафонова прервется серия из 19 матчей подряд в стартовом составе. Французский голкипер Люка Шевалье также не сможет принять участие в матче, потому что несколько дней назад получил травму и выбыл на несколько недель.

До этого издание Actu Foot со ссылкой на RMC Sport в социальной сети X написало, что невключение Сафонова в заявку может быть связано с тем, что клуб дает вратарю отдохнуть перед ответным матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Матч «ПСЖ» и «Лорьяна» пройдет в Париже 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.

 
