Иностранный тренер на русском языке оскорбил судью в чемпионате Украины

Нидерландский главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен на русском языке выразил недовольство судейством в матче 26-го тура чемпионата Украины с «Полтавой».

Игра, которая состоялась 1 мая, завершилась с ничейным результатом 3:3. В самом конце матча «Кривбасс» забил гол, выйдя вперед в счете, однако главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора принял решение отменить гол, зафиксировав нарушение правил.

Вероятно, именно это не понравилось нидерландскому специалисту, который сразу после завершения игры подошел к камере и оскорбил судьи, на русском языке сказав фразу «Этот судья — позор!».

«Кривбасс» занимает в турнирной таблице украинского чемпионата шестое место (41 очко), а «Полтава» — последнее, 16-е (12 очков).

Этот скандал с использованием русского языка — не первый в украинском футболе. В феврале 2026 года футболист львовских «Карпат» Денис Мирошниченко был лишен капитанской повязки из-за использования русского языка. Инцидент произошел во время контрольного матча команды со шведским клубом ГАИС, когда Мирошниченко обратился к партнерам на русском языке, и этот момент попал в прямую трансляцию встречи.

