Игрокам «Крыльев Советов» выплатят увеличенные премиальные за победу над «Спартаком»

Игрокам «Крыльев Советов» увеличат премиальные за победу над «Спартаком»
Самарские «Крылья Советов» в четыре раза увеличат свои премиальные для футболистов команды после победы над московским «Спартаком» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, базовые премиальные в «Крыльях Советов» составляют 150 000 рублей. Таким образом, за победу над «Спартаком» футболисты и тренеры самарской команды получат по 600 000 рублей.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» расположились на десятом месте, имея в активе 29 баллов. До конца РПЛ осталось сыграть два тура.

Ранее поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» назвали справедливым.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
