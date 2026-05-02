Российские синхронистки выиграли первое золото под флагом РФ на Кубке мира

Россиянки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу на КМ в Сиане
Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане.

Черезова и Герасимова получили за свое выступление 304,6439 балла. На втором месте расположился еще один российский дуэт — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Они по итогам выступления набрали 285,8040 балла. Бронзовую медаль завоевал японский дуэт Моэ Хига и Томока Сато (283,1905).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее стало известно, что European Aquatics просит отсрочку допуска россиян.

 
