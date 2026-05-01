В «Динамо» объяснили, чего не хватило в игре с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» Гусев посетовал на нехватку предпоследнего паса в игре с «Локо»
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что ждал от своих подопечных более уверенной игры в атаке. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Было много борьбы, много необоснованных потерь, конечно, нам хотелось победить. У нас были хорошие моменты для быстрых атак, нам не доставало предпоследней, предголевой передачи — мы готовили пространство для этого, но ее не было в нашем исполнении. Мы получше выглядели в плане отбора и агрессии, у нас по сезону не самые лучшие показатели. В передачах вперед нам надо добавлять», — заявил Гусев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

