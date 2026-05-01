В «Локомотиве» остались недовольны судейством с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что недоволен работой арбитров. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам специалиста, по ходу встречи идентичные эпизоды иногда трактовались по-разному.

«Понятно, что есть какие-то трактовки судейских решений, можно по-разному оценивать те или иные решения, но только если это идет от судьи в обе стороны. Но когда это идет в одну сторону… Это, так скажем, не до конца понятно. В любом случае, мы отталкиваемся только от себя», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

Ранее московский «Спартак» сенсационно уступил в матче РПЛ.