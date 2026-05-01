В «Локомотиве» объяснили ничью с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что выход Зелимхана Бакаева вместо Сергея Пиняева во втором тайме был запланирован. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Игра на игру не приходится. У Зелимхана были хорошие матчи, но прошлый матч в Самаре был не лучшим. У нас был план на игру, где Пиняев выходил в основном составе — мы хотели перегрузить фланг и за счет давления создавать опасные моменты. У нас были моменты и в первом тайме, Воробьев мог забивать, да, пропустили со стандарта, но во втором тайме мы включились», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

