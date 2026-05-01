В «Спартаке» объяснили поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда должна была обыгрывать самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Мы выходили сконцентрированными, мы хотели взять три очка — нам это было нужно. К сожалению, не смогли войти в игру так, как нужно. Это был матч, который бы могли и должны были выигрывать», — сказал Карседо.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее клуб РПЛ уволил тренера.