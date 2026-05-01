Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

В «Спартаке» объяснили поражение от «Крыльев Советов»

Тренер «Спартака» Карседо: мы должны были обыгрывать «Крылья Советов»
Massimo Paolone/Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда должна была обыгрывать самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Мы выходили сконцентрированными, мы хотели взять три очка — нам это было нужно. К сожалению, не смогли войти в игру так, как нужно. Это был матч, который бы могли и должны были выигрывать», — сказал Карседо.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее клуб РПЛ уволил тренера.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!