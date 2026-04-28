Клуб РПЛ уволил тренера

«Пари НН» объявил об увольнении Шпилевского с поста главного тренера команды
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский уволен с поста главного тренера команды, передает сайт клуба.

«Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия. Мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях», — говорится в сообщении.

26 апреля «Пари НН» проиграл московскому «Спартаку» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:2. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» располагается на 15-м месте, набрав 22 очка. Команда находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.

 
