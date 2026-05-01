Стало известно состояние футболиста «Крыльев», получившего травму в матче со «Спартаком»

Футболист «Крыльев Советов» Ахметов получил сотрясение мозга
Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Во время матча со «Спартаком» игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву.

Кристофер Ву смог продолжить встречу, ему забинтовали голову. Ильзат Ахметов на несколько секунд потерял сознание, его унесли с поля на носилках.

«Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

