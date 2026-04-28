Российский арбитр рассказал, помогают ли судьи «Краснодару»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что судьи не помогают «Краснодару», передает «Чемпионат».

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга . Как их могут тащить? Это все разговоры, нужно же о чем-то говорить и писать», — сказал Федотов.

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Махачкалинцы открыли счет на 4-й минуте благодаря автоголу, его автором стал Диего Коста. На 29-й минуте Никита Кривцов сравнял счет, а на 66-й минуте Джон Кордоба вывел краснодарцев вперед.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков.

Ранее тренер клуба РПЛ заявил, что результат определяют не игроки, а судьи.

 
