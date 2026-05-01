«Это хорошие деньги»: чемпион UFC Чимаев ответил, готов ли он перейти в бокс

Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев оценил идею перейти в бокс и сразиться с Конором Макгрегором, передает MMA Junkie.

«Я не собираюсь уходить в бокс, всегда буду бойцом UFC. Хотя если мне предложат выступить в Zuffa Boxing и встретиться с Конором Макгрегором… Было бы забавно. Почему нет? Конор — хороший боксер, один из лучших в UFC. Мне было бы интересно оказаться напротив него. Плюс это хорошие деньги», — сказал Чимаев.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

