«Ак Барс» находится в шаге от финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своей площадке обыграл магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин. За «Металлург» шайбу забросил Егор Коробкин.

В серии до четырех побед «Ак Барс» ведет со счетом 3:1. Пятый матч серии состоится 3 мая.

В другой полуфинальной паре омский «Авангард» лидирует в серии с ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1. Пятый матч серии состоится 2 мая

