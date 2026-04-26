Канадский хоккеист рассказал, что для него стало сюрпризом в России

Канадский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, что сюрпризом в России для него стала местная еда, передает «Чемпионат».

«Какие стереотипы рухнули? Первое, что меня удивило, — это в целом еда в России. Я не знал, чего ожидать. Но то, что российская кухня будет так хороша, — это вообще не первое, о чём ты можешь подумать», — сказал Броссо.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.

Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

Ранее Александру Овечкину предложили возглавить мировой хоккей.