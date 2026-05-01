Российский дзюдоист Блиев выиграл золото на турнире Большого шлема, победив украинца

Российский Дзюдаист Аюб Блиев занял первое место на турнире Большого шлема в Душанбе.

В финальном поединке в категории до 60 кг Блиев одолел в представителя Украины Артема Лесюка. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Блиев является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее в Госдуме обвинили федерации в использовании юридических лазеек для недопуска россиян.