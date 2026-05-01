В Госдуме обвинили федерации в использовании юридических лазеек для недопуска россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные спортивные федерации специально используют неточности в юридических трактовках, чтобы отстрочить допуск российских спортсменов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Сейчас многие федерации ссылаются на то, что членство нашего олимпийского комитета в МОК приостановлено. Говорят, что будут обсуждать наше возвращение только после восстановления членства в МОК. Используют юридические лазейки. Сейчас не все федерации готовы полностью вернуть наших спортсменов, потому что в их действиях есть политическая составляющая», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

