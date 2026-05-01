Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Сафонов приближается к величию Акинфеева

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов приближается к величию вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, передает «Советский спорт».

«Сафонов приближается к величию Акинфеева, но еще не превзошел его. Думаю, то, как складывается карьера Сафонова, могло быть и у Акинфеева, если бы он все-таки решился уехать в Европу», — сказал Канчельскис.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.