Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Губерниев анонсировал встречу с Вяльбе

Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что встретится с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, передает Sport24/

«Мы встретимся с Вяльбе, как только совместим графики. Думаю, это случится в течение ближайших недель или даже дней. Если бы благодаря нашей встречи с ней наступил мир во всем мире, она произошла бы уже вчера», — сказал Губерниев.

16 апреля глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга. Сам журналист часто подвергал критике работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжного спорта России и заявлял, что готов сменить ее на этом посту.

23 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдвинул Дмитрия Свищева в качестве кандидата на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Кроме того, Свищев уже избран новым главой Ассоциации лыжных видов спорта, которую ранее возглавляла Вяльбе.

Ранее Губерниев заявил, что намерен подарить Вяльбе букет цветов и диск со своим автографом.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!