Губерниев анонсировал встречу с Вяльбе

Губерниев: мы встретимся с Вяльбе, как только совместим графики

Журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что встретится с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, передает Sport24/

«Мы встретимся с Вяльбе, как только совместим графики. Думаю, это случится в течение ближайших недель или даже дней. Если бы благодаря нашей встречи с ней наступил мир во всем мире, она произошла бы уже вчера», — сказал Губерниев.

16 апреля глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга. Сам журналист часто подвергал критике работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжного спорта России и заявлял, что готов сменить ее на этом посту.

23 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдвинул Дмитрия Свищева в качестве кандидата на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Кроме того, Свищев уже избран новым главой Ассоциации лыжных видов спорта, которую ранее возглавляла Вяльбе.

Ранее Губерниев заявил, что намерен подарить Вяльбе букет цветов и диск со своим автографом.