Российский футболист отпразднует день рождения забегом по кругу в течение 24 часов

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал в своем Telegram-канале, что отпразднует свой день рождения забегом по кругу в течение 24 часов.

«Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл — идти туда, где через любовь к бегу познаёшь себя! Если хотите сделать мне подарок — сделайте сегодня усилие. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку», — написал Смертин.

1 мая Смертину исполнится 51 год.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин отморозил палец во время марафона.