Стали известны составы на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»

«Крылья Советов» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов»: Песьяков, Чернов, Божин, Рассказов, Витюгов, Баньяц, Рахманович, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Ву, Солари, Фернандеш, Угальде, Джику, Зобнин, Умяров, Барко.

Встреча начнется в Самаре 1 мая в 17:00 по московскому времени.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее игрок петербургского «Зенита» заявил, что чемпионат России сложнее Лиги чемпионов.

 
