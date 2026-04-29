Олимпийский чемпион Васильев заявил, что в Европе боятся говорить искренне о России

Чемпион ОИ Васильев сказал, что люди в Европе боятся искренне говорить о России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что люди в Европе бояться высказывать свою искреннюю точку зрения по России из-за возможных гонений и преследований. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешняя конъюнктура не в пользу России. Соответственно, даже те здравые люди на Западе, которые не согласны с этой политикой, открыто выступать не могут. <...> Многие простые люди, конечно, побаиваются высказывать свою искреннюю точку зрения в отношении наших спортсменов и России в целом», — отметил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

