Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Чемпион мира из России объяснил, почему не может заработать на квартиру в России

Российский чемпион мира Климент Колесников признался, что без международных соревнований пловцу в России невозможно заработать на покупку квартиры. Его слова приводит РИА Новости.

«На квартиру — нет, не заработать. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену — реально. Если ты там (на Олимпиаде) занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной», — поделился он.

Колесников является семикратным чемпионом мира, включая соревнования на короткой воде. На прошедшем в августе мировом первенстве в Сингапуре он выиграл золото на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее появилась информация, что страны Северной Европы отказываются проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!