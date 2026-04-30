Чемпион мира из России объяснил, почему не может заработать на квартиру в России

Колесников: на квартиру в России пловцу не заработать без международных стартов

Российский чемпион мира Климент Колесников признался, что без международных соревнований пловцу в России невозможно заработать на покупку квартиры. Его слова приводит РИА Новости.

«На квартиру — нет, не заработать. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену — реально. Если ты там (на Олимпиаде) занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной», — поделился он.

Колесников является семикратным чемпионом мира, включая соревнования на короткой воде. На прошедшем в августе мировом первенстве в Сингапуре он выиграл золото на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее появилась информация, что страны Северной Европы отказываются проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян.