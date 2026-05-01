Игрок «Динамо» рассказал, что не так было с Карпиным

Игрок «Динамо» Нгамале: с Карпиным все пошло не так с самого начала

Футболист московского «Динамо» Муми Нгамале рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным. Его слова цитирует Sport24.

«С Карпиным все пошло не так с самого начала. Заметил, что у него было свое видение моей игры. Он просто объявил, что не видит меня на поле. Разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?» — сказал Нгамале.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

26 апреля состоялась встреча «Динамо» с «Сочи», которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамале (52-я минута).

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал Карпина за подход к работе со сборной России.