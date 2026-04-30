Аршавин раскритиковал Карпина за подход к работе со сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Знание.Первые» раскритиковал введенный главным тренером национальной команды Валерием Карпиным строгий режим питания для футболистов.

«Сейчас тренеры измеряют жировую ткань, и она часто превышает лимиты. Когда я играл в футбол, я ел все, что хотел. Мне даже кажется, у Карпина в этом плане есть перегиб, он запрещает сладкое. В Англии я не понимал, как можно есть в 18:45, и в 22:00 не мог заснуть. Потом увидел, что мои товарищи тащат в сумках домой. Шоколадные батончики, «Макдональдс»... Запрещая что-то, усугубляешь проблему», — сказал Аршавин.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

