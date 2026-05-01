Фуркад добавил отобранное у Устюгова золото Олимпиады-2010 в свою коллекцию

Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в штаб-квартире Rossignol обновил личный стенд с медалями и кубками, добавив в него золотую награду Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, ранее принадлежавшую российскому биатлонисту Евгению Устюгову, передает Le Dauphiné Libéré.

«Я испытываю только положительные эмоции. У меня была возможность получить эту золотую медаль еще в Ванкувере, но я вновь испытал эти эмоции в 2026-м», — сказал Фуркад.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Ранее Ирина Вяльбе допустила, что Устюгов завершает спортивную карьеру.