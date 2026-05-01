«Потенциала нет»: Аршавин о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Аршавин: чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионство в текущем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«При Карседо «Спартак» стал стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Но чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Целых три игрока — и это минимум», — заявил Аршавин.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

За три тура до конца сезона «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков. В следующем туре национального первенства красно-белые 1 мая на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее Аршавин заявил, что в ближайшие 50 лет Россия точно не выиграет чемпионат мира по футболу.