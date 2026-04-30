Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Аршавин считает, что Россия не выиграет ЧМ по футболу в ближайшие полвека

andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Знание.Первые» заявил, что не верит в победу сборной России на чемпионате мира по футболу в ближайшие 50 лет.

«Мне не предвидится это увидеть. В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Много сборных есть более сильных, исторически там рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю», — заявил Аршавин.

44-летний Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году. В составе сборной России он дошел до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. Как футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России.

Россия с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последний чемпионат мира, на который отбиралась российская сборная, прошел в 2018 году, где команда дошла до четвертьфинала.

2 февраля 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.

Ранее сборная России обыграла Казахстан на турнире УЕФА.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!