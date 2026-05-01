Представители Палестины и Израиля отказались от рукопожатий на конгрессе ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил отказ на предложение главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото.

Это произошло на 76-м конгрессе ФИФА в Ванкувере. После отказа Инфантино выступил с трибуны, заявив, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как членов ФИФА, и призвал их работать вместе. Позже глава организации вновь подошел к представителям обеих сторон и предложил им пожать руки. Палестинский представитель снова отказался.

30 апреля Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ-2026 в США.