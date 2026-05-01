Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Представители Палестины и Израиля отказались от рукопожатий на конгрессе ФИФА

Президент ФИФА не смог устроить рукопожатие представителей Палестины и Израиля
Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил отказ на предложение главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото.

Это произошло на 76-м конгрессе ФИФА в Ванкувере. После отказа Инфантино выступил с трибуны, заявив, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как членов ФИФА, и призвал их работать вместе. Позже глава организации вновь подошел к представителям обеих сторон и предложил им пожать руки. Палестинский представитель снова отказался.

30 апреля Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ-2026 в США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
