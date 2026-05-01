Гол российского хоккеиста не спас «Эдмонтон» от вылета из Кубка Стэнли

«Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из плей-офф НХЛ

«Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Итоговый счет серии стал 4-2 в пользу «Анахайма».

В составе «Анахайм Дакс» шайбы забросили Райан Пейлинг, Крис Крайдер, Каттер Готье, Трой Терри и Лео Карлссон.

У «Эдмонтона» отличились Коннор Мерфи и российский нападающий Василий Подколзин. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвит результативными действиями не отметился.

Во втором раунде «Анахайм» встретится с победителем пары «Вегас» — «Юта», где «Вегас» ведет серию со счетом 3-2. «Анахайм» впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. Клуб единственный раз выигрывал Кубок Стэнли в 2007 году.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее «Миннесота» с Кириллом Капризовым прошла во второй раунд Кубка Стэнли.