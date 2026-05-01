Соперницей 19-летней Андреевой в финале турнира в Мадриде станет украинка

Украинка Костюк стала соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде
Украинская теннисистка Марта Костюк стала второй финалисткой турнира серии WTA-1000 в Мадриде.

В полуфинальном матче Костюк встретилась с бывшей российской теннисисткой Анастасией Потаповой, которая сейчас представляет Австрию. Встреча продлилась 1 час 36 минут и завершилась победой Костюк со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Костюк реализовала 7 брейк-пойнтов из 14, допустила 3 двойные ошибки и сделала 2 эйса. Потапова подала один раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейка из 5.

В финале, который состоится 2 мая, Костюк сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой. Россиянка в другом полуфинале ранее обыграла американку Хейли Баптист в двух сетах.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000.

 
