«С какой стати?» Тарасова возмутилась идеей объединения ФФККР с другими федерациями

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась против идеи объединения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с какой-либо другой организацией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я с самого начала была против того, что нашу федерацию собираются объединить с другой. С какой стати? У нас есть своя публика, и нас очень любят и в нашей стране, и везде за рубежом. Зачем нам с кем-то объединяться?» — сказала Тарасова.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о планах объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр 2026 года в Италии. Однако в апреле в СМИ появилась информация, что объединение ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) в настоящее время не планируется.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Ранее Тарасова заявила, что состояние ее здоровья улучшается.