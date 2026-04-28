«Худшее позади»: Тарасова о своем состоянии после больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее состояние после выписки из больницы улучшается. Ее слова приводит Sport24.

«Мое состояние улучшается с каждым днем. На данный момент все время провожу дома, еще никуда не выходила. Пока не могу точно сказать, когда полностью выздоровею, но худшее точно позади», — сказала она.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова обратилась к Камиле Валиевой в день ее 20-летия.