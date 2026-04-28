«Худшее позади»: Тарасова о своем состоянии после больницы

Тренер Тарасова заявила, что состояние ее здоровья улучшается
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее состояние после выписки из больницы улучшается. Ее слова приводит Sport24.

«Мое состояние улучшается с каждым днем. На данный момент все время провожу дома, еще никуда не выходила. Пока не могу точно сказать, когда полностью выздоровею, но худшее точно позади», — сказала она.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова обратилась к Камиле Валиевой в день ее 20-летия.

 
