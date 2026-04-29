Большунов высказался о собственных ошибках

Российский лыжник Александр Большунов признался, что часто искал ошибки в собственных действиях при трудностях на старте сезона. Об этом он рассказал в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Когда не получается, я ищу силы в своей семье. Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребенок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования», — отметил он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

