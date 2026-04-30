«Нереально исправить ситуацию»: легенда сборной России о положении ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» оценил перспективы ЦСКА на конец сезона и выразил уверенность, что главного тренера армейцев Фабио Челестини уволят с его поста.

«Есть ли у ЦСКА шансы на медали в РПЛ, учитывая, что команда находится в кризисе? Я думаю, уже практически нереально исправить ситуацию, но Кубок России команде еще светит. Если бы одна из целей уже была бы упущена, то тренера бы поменяли. Думаю, в конце сезона Челестини уволят в любом случае. Фаворит матча Кубка со «Спартаком»? Это дерби, здесь «Спартак» выглядит поинтересней, у них сильная атака», — заявил он.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

Ранее комментатор Михаил Моссаковский заявил, что ЦСКА уволит Фабио Челестини после завершения сезона.