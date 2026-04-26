Стало известно, откажется ли Италия от возможности заменить Иран на чемпионате мира

Сборная Италии по футболу отказалась от идеи участия в чемпионате мира — 2026 вместо сборной Ирана, передает El Pais.

В Италии отметили, что возможная поездка на чемпионат мира вместо Ирана задевает национальную гордость.

С предложением о замене Ирана на Италию выступил Паоло Дзамполли, специальный посланник президента США Дональда Трампа. 23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее Дональд Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026.