Губерниев: Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился размышлениями о перспективах футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать депутатами. Его слова приводит Sport24.

«Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами». Они действующие спортсмены — пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», — заявил он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Действующий контракт Дзюбы с тольяттинским «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Светлана Журова заявила, что Овечкин идеально подходит для работы в Госдуме.

 
