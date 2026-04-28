Журова назвала спортсмена, идеально подходящего для работы в Госдуме

Олимпийская чемпиона 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин идеально подходит для работы в Госдуме, передает Sport24.

«Александр Овечкин мог бы идеально вписаться в работу депутата. Но он такая мировая звезда, у него столько мероприятий, куда его будут растаскивать. Овечкину надо будет ездить по миру, а это крайне сложно совместить с Госдумой», — сказала Журова.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ.