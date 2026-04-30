«Не планировал переезд за границу»: чемпион мира из России об отношениях с француженкой

Российский семикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников, говоря о своих отношениях с французской пловчихой Анастасией Кирпичниковой, заявил, что не планировал переезд за границу. Его слова приводит РИА Новости.

«Честно говоря, мы особо на эту тему не разговаривали. В любом случае, я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас все отлично развито», — отметил он.

Пара вместе с августе 2025 года.

Колесников является семикратным чемпионом мира, включая соревнования на короткой воде. На прошедшем в августе мировом первенстве в Сингапуре он выиграл золото на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее появилась информация, что страны Северной Европы отказываются проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян.