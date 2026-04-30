«Надо учиться»: Дасаев раскритиковал Сафонова из-за матча с «Баварией»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев после первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией заявил, что российскому вратарю французского клуба Матвею Сафонову надо быть повнимательнее. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«На выходе можно было сыграть лучше во время третьего гола «Баварии», когда забили головой со штрафного. В другом моменте Сафонов хорошо сыграл на выходе. И второй гол — зачем на колени падать? Мяч в тебя летит, стой спокойно и отбивай. У каждого вратаря бывают ошибки. На них надо учиться и делать выводы», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире.

 
