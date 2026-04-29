Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова лучшим российским спортсменом после игры в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», передает «Матч ТВ».

«Прямо сейчас Матвей — лучший российский спортсмен в мире. В отличие от Овечкина, он играет в плей‑офф, да еще как играет. Играл против «Баварии» он хорошо, так бывает, когда все залетает в ворота. Но Нойер пропустил на один мяч больше, а это один из величайших вратарей в истории», — сказал Губерниев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Сафонов по ходу матча пропустил четыре мяча, повторив свой антирекорд, установленный более двух с половиной лет назад в матче за «Краснодар».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

