Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026

«Филадельфия» и «Каролина» стали первой парой четвертьфинала Кубка Стэнли
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

«Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз» стали первой парой четвертьфинала Кубка Стэнли — 2026.

В ночь на 30 апреля хоккеисты «Флайерз» в шестом матче обыграли «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным. В основное время команды не смогли забить, а победный гол в овертайме оформил Кэмерон Йорк с передачи россиянина Матвея Мичкова. «Филадельфия» выиграла серию с результатом 4-2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» заняла восьмую строчку в Восточной конференции.

«Каролина» выиграла Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги, а в первом раунде плей-офф оказалась сильнее «Оттавы Сентаорз». Хоккеисты «Харрикейнз» выиграли четыре матча и завершили серию с результатом 4-0.

Дата и время начала серии между «Каролиной» и «Филадельфией» пока не определено.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее Евгений Малкин сломал клюшку во время драки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!