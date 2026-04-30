Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026

«Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз» стали первой парой четвертьфинала Кубка Стэнли — 2026.

В ночь на 30 апреля хоккеисты «Флайерз» в шестом матче обыграли «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным. В основное время команды не смогли забить, а победный гол в овертайме оформил Кэмерон Йорк с передачи россиянина Матвея Мичкова. «Филадельфия» выиграла серию с результатом 4-2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» заняла восьмую строчку в Восточной конференции.

«Каролина» выиграла Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги, а в первом раунде плей-офф оказалась сильнее «Оттавы Сентаорз». Хоккеисты «Харрикейнз» выиграли четыре матча и завершили серию с результатом 4-0.

Дата и время начала серии между «Каролиной» и «Филадельфией» пока не определено.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее Евгений Малкин сломал клюшку во время драки.