Российский хоккеист сломал клюшку во время драки

Хоккеист Малкин сломал клюшку во время потасовки с двумя игроками «Филадельфии»

Российский хоккеист «Питтсбурга» сломал клюшку во время драки с двумя игроками «Филадельфии» во время матча Кубка Стэнли.

Малкин получил за стычку две минуты штрафа. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Питтсбурга». В четвертьфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия» ведет со счетом 3:1. Следующий матч серии состоится 29 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее в магнитогорском «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина из НХЛ.