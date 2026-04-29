«Может, что-то со зрением?» Названа беда вратаря Сафонова

Экс-президент «Локомотива» Наумов: Сафонов плохо на дальние удары реагирует
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал слабое место российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Он вроде на вид спокойный парень, но моментами совершает очень серьезные ошибки. Еще Сафонов плохо на дальние удары реагирует. В ближнем бою неплох, а дальние удары – для него беда просто. Может, что-то со зрением? Это беда, и это нужно исправлять», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире.

 
