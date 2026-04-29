«Стал гадать»: в России указали на ошибку Сафонова с «Баварией»

Экс-вратарь «Зенита» Бородин отметил ошибку Сафонова в матче с «Баварией»
Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выглядел бесстрашно в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Но все-таки четыре гола пропустить — это многовато. Когда «Бавария» делала счет 2:2, он немножко до удара стал гадать, мяч по центру улетел. В этом моменте, конечно, можно было эту атаку предотвратить. В целом, дорогого стоит, что наш голкипер сражается как лев в подобных больших и ярких играх», — указал он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

